نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموسم الختامي لـ THE CROWN يجمع نجمات العمل عبر مراحله المختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حملت مشاهد الموسم الختامي من مسلسل THE CROWN، مشهد جمع جيمع الفنانات المؤدين لشخصية الملكة اليزابيث، عبر مواسم المسلسل الناجح الذي انتجته شبكة نتفليكس.

ونقلت ديلي ميل، لطقات من المشهد، جمع كلير فوي التي جسدت الملكة اليزابيث في فترة الشباب، والنجمة اوليفيا كولمان التي جسدت الملكة في مرحلة النضج، ثم النجمة القديرة اميلدا ستاونتون.

وكشفت الاحصائيات الجديدة لنسب مشاهدات شبكة نتفليكس مع نهاية عام 2023، عن تصدر مسلسل The Crown بموسمه السادس والختامي، قائمة المشاهدات بالنسبة للأعمال التليفزيونية.

ووفق ديد لاين، كانت الصدارة بين الاعمال السينمائية من نصيب فيلم The Killer، كأعلى الافلام مشاهدة خلال نوفمبر الجاري.

تفاصيل عن العمل

ومسلسل التاج، بدأ عرضه عبر منصة نتفليكس للبث الرقمي، وهو من اعمال نتفليكس الاصلية ومن اضخم المسلسلات من حيث الانتاج.

قصة المسلسل

و المسلسل، يروي قصة الاسرة الملكية في بريطانيا، منذ تولي الملكة اليزابيث للحكم، وبداية عرض موسمه الأول كانت في عام 2016.

وعبر مواسمه المتعاقبة، جسد شخصية الملكة اليزابيث بجانب اميلدا ستاونتون، النجمة الشابة كلير فوي، التي جسدت شخصية الملكة في المواسم الأول والثاني.

من بعد ذلك في الموسم الثالث والرابع، جسد شخصية الملكة، النجمة الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

ترويج بشكل مبتكر

وبعد طرح الموسم الختامي للعرض رسميا، أعلنت شبكة نتفليكس عن طرحها للأزياء التي استخدمت في تصوير مشاهد مسلسل The Crown، والمجوهرات والاكسسوارات التي صنعت خصيصا للمسلسل.

ووفق ديد لاين، فإن منتجين المسلسل، سيتبرعون بعائدات بيع الملابس والإكسسوارات التي ستطرح للبيع بالمزاد بعد استخدامها ضمن احداث المسلسل الناجح، لصالح واحدة من اكاديميات تعليم الدراما، وتوفير منح دراسية مجانية للطلبة بهذه الأكاديميات.