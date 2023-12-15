انت الأن تتابع خبر إيرادات فيلم شماريخ لآسر ياسين وأمينة خليل.. «فاقت التوقعات خلال 7 أيام» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاقت إيرادات فيلم شماريخ لآسر ياسين وأمينة خليل توقعات الجميع، بسبب تحقيقه نجاحًا باهرًا في شباك التذاكر وذلك منذ طرحه في دور العرض الأسبوع الماضي، خلال التقرير المفصل سنتعرف على كم وصلت إيرادات فيلم شماريخ خلال 7 أيام الماضية.

إيرادات فيلم شماريخ

ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، بشأن التعرف على إيرادات فيلم شماريخ بطولة الثنائي آسر ياسين وأمينة خليل، بعد أن لاقى استحسان كبير من قبل المواطنين منذ عرض في دور العرض.

حقق فيلم شماريخ لـ آسر ياسين و أمينة خليل إيرادات منذ طرحه في دور العرض الأسبوع الماضي، ما يقرب من 8 مليون جنيه، ولذلك فاق توقعات جميع الجمهور، لما فيه من أحداث أكشن ورومانسية يعشقها الجمهور.

ومن جانبه، أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أن فيلم شماريخ حقق إنجاز كبير في وقت قصير للغاية، حيث أن الفيلم احتل المركز الأول بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

قصة فيلم شماريخ

يبحث الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية، عن قصة فيلم شماريخ بطولة كلا من آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

يعد فيلم شماريخ هو أخر ظهور للفنان الراحل مصطفى درويش الذي توفى في شهر مايو الماضي قبل استكمال تصوير مشاهده.

تدور أحداث فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، ما بين الأكشن والرومانسية، تدور القصة حول شاب يتورط مع والده في الكثير من أمور التخريب والقتل بسبب إجباره بالاعتراف بنسبه، إلا أن الشاب يجد نفسه أمام حب عمره وعليه أن يقرر التخلص منها أو يقوم بنقذها من براثن والده غير الشرعي.