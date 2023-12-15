انت الأن تتابع خبر محمد إمام يشوق الجمهور لفيلمه أبونسب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الفنان المصري محمد إمام، عبر حسابه الرسمي على انستغرام، البرومو الرسمي الخاص لفيلمه الكوميدي "أبو نسب" وذلم في اطار تشويق الجمهور لأحداث لفيلم الجديد.



وأظهر البرومو الكثير من المواقف الكوميدية التي يتعرض لها إمام في أحداث الفيلم، كما بيّن الصراع الكبير والمشاكل التي يتعرض لها في رحلته لإقناع عائلة حبيبته بزواجه منها.



وأرفق إمام البرومو بتعليق كشف فيه عن موعد عرض العمل قائلاً: توكلنا على الله.. الإعلان الرسمي لفيلم أبو نسب.. الأسبوع القادم الخميس 21 ديسمبر(كانون الأول)، في جميع سنيمات مصر.. و 28 ديسمبر في جميع سينمات العالم.



وكان إمام قد احتفل بعرض فيلمه في بولندا، وهو أول فيلم عربي يتم عرضه هناك، وشارك بوستر الفيلم عبر حسابه في "إنستغرام" أرفقه بتعليق: أبو نسب أول فيلم عربي يعرض في بولندا.



وفي وقت سابق، أعرب محمد إمام عن سعادته الكبيرة بالتعاون لأول مرة مع الفنان ماجد الكدواني، موجهاً له رسالة عبر "إنستغرام" قال فيها: استنوني لأول مرة مع النجم الكبير ماجد الكدواني، سعيد بالشغل معاك واتشرفت بيك، موهبتك حافز وأخلاقك درس، شكراً على كل حاجة، إن شاء الله الفيلم يعجبكم جداً.



وتدور أحداث فيلم "أبو نسب" حول طبيب الأطفال "علي" الذي يرغب في الزواج بالفتاة التي يحبها "داليا" ويعاني كثيراً في تحقيق ذلك بسبب معاناته من مشكلة إثبات نسبه، بالإضافة إلى خروج حماه المجرم من السجن ليلة زفافه، وهو من بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني ووفاء عامر وهالة فاخر وصلاح العبد الله ومحمد لطفي .