انت الأن تتابع خبر كندا حنا تحتفل بعيد ميلادها الـ39 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية كندا حنا، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو يوثق أجواء الاحتفال بعيدها الـ39، على طريقة ابنها "فارس"، إذ ظهر وهو يُغني لها أغنية عيد الميلاد ويحمل "الشمعة" التي حرصت على إطفائها وهي في غاية السعادة.



وخلال الفيديو وجّهت كندا بعض الكلمات لابنها معربة عن حبها العميق له، وعلقت على الفيديو بالقول: فروسة حبيبي وكتاكيت قلبي أجمل هدية من رب العالمين، الله يحميكن يا عمري.



وتمنت الفنانة السورية أن يحمي الله أطفال العالم، وتنتهي الحروب ويعم السلام في كل مكان ينتشر فيه الوجع والقهر.



هذا وتحرص كندا دائمًا على مشاركة بعض الصور التي تجمعها بعائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ توثق لحظاتها العائلية مع زوجها وأطفالها، لاسيما في النادي الرياضي .