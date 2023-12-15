انت الأن تتابع خبر إسعاد يونس تروج لعصابة عظيمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، عبر حسابها على موقع انستغرام، البوستر الدعائي لفيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، والذي تعود من خلاله إلى السينما بعد سنوات طويلة من الغياب.



ويغلب على الفيلم، أجواء الإثارة والأكشن، إلى جانب بعض المواقف الكوميدية المضحكة وكشف البرومو عن شخصية إسعاد بالفيلم والتي فيما يبدو تجسد شخصية سيدة "كفيفة" تسمع من حولها بشكل جيد، وتتمتع ببعض القدرات الخارقة في اكتشاف من حولها ووضع بعض الخطط وتشكيل عصابة بسبب وجود بعض المشاكل مع شخصية الفنان محمد محمود.



وتفاعل عدد من المشاهير مع منشور إسعاد، مباركين لها على الفيلم، ومتمنين لها النجاح الدائم، حيث كتبت إنجي علاء: ألف مبروك، شكله حلو أوي، بالتوفيق والنجاح.



وكانت إسعاد يونس قد روجت لفيلم "عصابة عظيمة" قبل أيام قليلة من خلال مشاركة البوستر الدعائي للعمل على "إنستغرام" معلقة بالقول: خبر عاجل، فاضل شهر واحد بس على وصول عصابة عظيمة.



وتدور أحداث الفيلم المقرر طرحه مطلع يناير (كانون الثاني) 2024، في إطار مليء بالكوميديا، حول شخصية كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق مع والدته التي تؤدي شخصيتها إسعاد يونس، على استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.



ويضم الفيلم إلى جانب إسعاد يونس كل من: رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد، مصطفى عنبة، والطفلة لوسيندا سليمان، وعدد من ضيوف الشرف بينهم: محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، إبراهيم السمان، وأحمد عزمي، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.



ويُشكل "عصابة عظيمة" عودة للفنانة إسعاد يونس إلى شاشة السينما، إذ كان آخر أعمالها فيلم "200 جنيه" الذي عرض عام 2021، وهو من بطولة: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوي وغيرهم .