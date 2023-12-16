نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. تعرف على أسباب إلغاء حفل تامر حسني بتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم إلغاء حفل النجم تامر حسني، المقرر إقامته يوم 30 ديسمبر في العاصمة التركية بإسطنبول.

وعلم "دوت الخليج الفني" من مصادره الخاصة أن الحفل تم إلغائه منذ ساعات قليلة وذلك لدواعي أمنية بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلد، ومن المؤكد أن يعلن تامر عن الإلغاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

"بُعد مؤقت"



في سياق آخر دخلت أغنية "بُعد مؤقت" لـ النجم تامر حسني قائمة بيلبورد كأكثر أغنية استماعًا في العالم خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد دخولها عدد من قوائم الأكثر استماعًا على منصات "أنغامي، سبوتيفاي، يوتيوب"، بالإضافة إلى تصدرها تريند على "تيك توك" خلال الأيام القليلة الماضية.

أغنية "بُعد مؤقت" هي من كلمات رمضان محمد، وألحان مودي منير وتوزيع محمود صبري.