تعرف على موعد تصوير مسلسل "صيد العقارب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ الفنانة غادة عبد الرازق تصوير أولى مشاهدها في مسلسل “ صيد العقارب” غدا يوم السبت استعدادا لعرضه في رمضان ٢٠٢٤.

صيد العقارب

وكانت قد روجت غادة عبد الرازق، مؤخرًا لمسلسها الجديد “صيد العقارب”، حيث شاركت جمهورها بعض الصور برفقة فريق العمل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "مسلسل صيد العقارب رمضان ٢٠٢٤ إن شاء الله.. مع نجوم عظماء فى مصر والشرق الأوسط … دعواتكم لينا فضلًا".

آخر أعمال

وكانت أخر أعمال غادة عبد الرازق، مشاركتها في مسلسل "حدث بالفعل" الذي يعرض منه حاليًا عبر إحدى القنوات الفضائية حكاية "تحت الحزام"، والتي تجسد خلاله شخصية أم، طبيبة نفسية، لديها حالة تعلق شديدة بابنها، الذي يلعب شخصيته الممثل الشاب خالد أنور، ولكن يقترب موعد زفافه على خطيبته أميرة "سلمى أبوضيف"، وتلاحظ الأم التغيرات التي طرأت على ابنها وتغيير خطيبته لكل الترتيبات التي تقوم بها، وذلك يزعجها، وتكون القشة التي تقسم ظهرها هو خبر قرار سفر ابنها وخطيبته بعد إتمام الزفاف، وهنا تقرر الأم التدخل.

مسلسل حدث بالفعل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هم "ريش أبيض، قرض شخصي، تحت الحزام، كاملة، لو بعد حين".

غادة عبد الرازق ضيفة هذا البرنامج

تحل الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة في برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، ومن المقرر عرضه السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء عبر شاشة "الجديد".

وظهر غادة عبد الرازق وهي مرتدية فستان باللون "الأسود"، ويوضع علي الاكمام أشبة بالمجوهرات على الأكمام، وتتراوح ألوانها بين الأحمر والأخضر والأزرق والأرجواني، من تصميم زينة مكي، وهو من ضمن مجموعة الشتاء والصيف لـ 2023 – 2024، بأكمام، ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها، كما اختارت تسريحة الشعر كحكة لتبرز جمالها، واستعانت بمجوهرات من Parma Gems.