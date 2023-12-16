فن ومشاهير

الجمهور يشيد بأغنية ”بحبك طبعًا” لـ إيساف

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 ديسمبر 2023 08:30 صباحاً - أشاد عدد كبير من جمهور الفنان إيساف لإصدار أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "بحبك طبعًا"، حيث شارك جمهوره مقطعا من الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه: "أغنية جديدة كلها حب وفرح، مع بداية سنة كلها خير وسعادة يارب على كل الناس".

وأضاف: "خش اسمعها كاملة على اليوتيوب وقولي رأيك في تعليق".

تعليقات الجمهور على منشور إيساف

وفورا من مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات دايما بتبهرنا، الأغنية تحفة، الف مبروك، دايما ناجح ومتفوق، وغيرها من التعليقات.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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