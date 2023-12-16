نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. ندوة "مصر ٢٠٢٤: الآمال والتحديات" في بيت السناري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف بيت السناري ندوة " مصر ٢٠٢٤: الآمال والتحديات" التي تنظمها لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء غد يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر الجاري.

أبرز الحاضرين

يحاضر في الندوة التي يديرها الدكتور يوسف ورداني مساعد وزيرى الشباب والرياضة السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر، واللواء أركان حرب دكتور محمد الهمشري رئيس أكاديمية النيل الوطنية وأمين عام المؤسسة العربية للاعلام والثقافة، والدكتور ابراهيم أمين أستاذ الإدارة العامة معاون وزير الهجرة ومساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، والدكتور إسلام ريحان مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي لحقوق الانسان، والدكتور محمود عبد العزيز المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والفائز بجائزة حلمي شعراوي للدراسات الافريقية لعام 2023.

نبذة عن بيت السناري

يعتبر "بيت السناري" إحدى نماذج التراث المعماري الإنساني وذلك لقيمته المعمارية والفنية والأثرية الكبيرة، فهو يجسد تاريخ القاهرة في فترة تحول جوهرية من تاريخ مصر، مالك المنزل وصاحبه هو الأمير إبراهيم كتخدا السناري، ولقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار بالسودان، فهو يمتلك البيت بموجب حجة شرعية مسجلة بالمحكمة ومحفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف، ومؤرخة في 18 رمضان سنة 1209هـ/1795م.

يقع المنزل في حارة مونج على بعد خطوات من مسجد السيدة زينب بالقاهرة، ويشير الجبرتي، المؤرخ المصري الكبير، إلى أن أصل المنزل يرجع للبرابرة ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين ليقيم به عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكان غالبيتهم من الرسامين والمهندسين لعمل دراسة منهجية للبلاد، أنجز فيه مائتي عالم فرنسي موسوعة "وصف مصر" الشهيرة والتي أهدى الدكتور بطرس غالي؛ السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، نسخة أصلية منها إلى مكتبة الإسكندرية.