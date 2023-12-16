يوسف عثمان يشارك كضيف شرف في مسلسل "إنترفيو"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان يوسف عثمان كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "إنترفيو" للفنانة رنا رئيس، والذي يتكون من 10 حلقات ويُعرض على منصة watch it الرقمية. تم انتهاء يوسف من تصوير مشاهده في العمل الأسبوع الماضي.

تفاصيل مسلسل "انترفيو"

المسلسل يُعتبر العمل الأول الذي تقوم فيه الفنانة الشابة رنا رئيس بدور البطولة، ويشارك فيه كل من خالد شباط، ميدو عادل، ديانا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد خالد أمين.

أعمال يوسف عثمان حاليًا

يستمر يوسف عثمان في تصوير مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين" الذي يشارك في بطولته شريف منير ورانيا يوسف وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، ويتم إنتاجه برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، كما يُنتظر طرح فيلم "عصابة عظيمة" الذي تقوم ببطولته رنا رئيس في دور العرض في 4 يناير القادم، ويضم أيضًا مجموعة من الفنانين البارزين ومن إنتاج إسعاد يونس.

ويُعرض له حاليًا مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج، باسم سمرة أسماء ابو اليزيد، سماح أنور وعدد كبير من النجوم وإخراج أحمد فوزي صالح.

آخر أعمال يوسف عثمان

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف عثمان هو مسلسل "الأصلي" من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، الذي عُرض في الفترة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا، وحاز على إعجاب العديد من الجمهور، وتدور أحداث المسلسل حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة والدها من الضياع، وترى أحقيتها بها وترفض تقسيمها على إخوتها، فتحاول السيطرة على كل شيء بافتعال المكائد لهم، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.