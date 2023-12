نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قبل ما امشى" أحدث أغاني بهاء سلطان وتطرح قريبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "قبل ماامشي" أغنية لـ بهاء سلطان ويطرحها قريبا

يتعاون النجم بهاء سلطان في أغنية جديدة تحمل إسم "قبل ماامشى" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا، ومن المقرر طرحها خلال أيام على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع منصات السوشيال ميديا، وتحمل عدد من المفاجئات.

اغنية "دادينا"

وطرح مؤخرا النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دادينا" وحققت نجاح كبير، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل ونتاج روتانا.

كلمات اغنية "دادينا"

وتقول كلمات أغنية دادينا:عملنا كل حاجة صح، مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا، وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا، ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا، عملنا حاجات كتير، دادينا دادينا دادينا دادينا، لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا وهاتينا، دادينا ماحدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله إتنسينا.

اخر اعمال بهاء سلطان

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم .

كلمات أغنية "ندر عليا"

ندرًا عليّ لأهرب خلصت في الحيط لبست

it is the best وهقول نصيبي وهقول ده تيست و

في الفترة ديّ فكيت وروقت بالعكس فوقت

كان أولى بيّ من بدري أكت أو أربي قط

في الفترة ديّ فكيت وروقت بالعكس فوقت

كان أولى بيّ من بدري أكت أو أربي قط

