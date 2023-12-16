انت الأن تتابع خبر روبي تحيي حفلًا فنيًا في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيت الفنانة المصرية روبي، حفلًا غنائيًا في مسرح مهرجان "ساوند ستورم" أكبر مهرجان للموسيقى في منطقة الشرق الأوسط، والذي انطلق في العاصمة السعودية الرياض، الخميس.



وشهد الحفل الذي أحيته روبي، وظهرت فيه بفستان أسود أنيق، حضوراً جماهيرياً كبيراً، وقدّمـت باقة منوعـة من أشهر أغانيها، وسط تفاعل الجمهور.



وشارك روبي في الحفل ذاته النجم حميد الشاعري، الذي قدّم هو أيضا مجموعة من أشهر أعماله الغنائية.



وكان محبو المطربة والممثلة المصرية تداولوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي صوراً من وصولها للأراضي السعودية، قبيل إحياء حفلها في مهرجان "ساوند ستورم".



وظهرت روبي مرتدية معطفاً طويلاً باللون الأسود وسط عدد ممن تواجدوا لاستقبالها، وفق ما نشره حساب "بنش مارك"، وهي الشركة المنظمة للحفل.



وأعربت روبي عن سعادتها بإحياء الحفل ووجّهت رسالة لجمهورها في السعودية: تحية للجمهور السعودي الحلو وهما حبايبي .