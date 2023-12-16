انت الأن تتابع خبر نادين نجيم تعبر عن حبها لإبنها بعبارات مؤثرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، مقطع فيديو على حسابها في "انستغرام" يحوي صورًا لعائلتها، حيث عبرت عن مدى حبها لهم وخاصة ابنها جيوفاني متمنية لهم الصحة والسعادة.

وجاء في تعليق نادين على الفيديو: “الى ابني … ربي يحميك ويخليك ويعطيني الصحة حتى كبرك وشوفك أحلي شب وافرح فيك عريس وشوف ولادك”.

المعجبون والمتابعون تفاعلوا بشكل كبير مع هذه الرسالة المؤثرة، حيث قدموا تعليقات ودعواتهم لنادين وعائلتها، متمنين لهم حياة مليئة بالخير والفرح.

كانت نادين نجيم قد شوّقت مؤخرًا جمهورها لمسلسلها القادم “2024”، الذي يشارك في سباق دراما رمضان 2024. وقد نشرت صورة لها من موقع التصوير، مؤكدة بدء التصوير وتحفيز جمهورها بشكل أكبر على انتظار العمل الجديد .