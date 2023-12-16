انت الأن تتابع خبر ما علاقة عبدة الشيطان بإنجي خوري وأدهم النابلسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت الناشطة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي انجي خوري، قنبلة جديدة من نوعها تتعلق بموجة الاتهامات التي كانت قد وجهتها للفنان الأردني أدهم النابلسي، بشأن ارتباطها وحملها منه.



وخلال مقابلة لها ضمن برنامج "فوق 18" مع الإعلامية رابعة الزيات ،قالت إنجي، إن ما يسمى بـ"عبدة الشيطان" أجبروها على اتهام أدهم نابلسي بإقامة علاقة معها، مؤكدة أن ذلك جرى تحت التهديد بعد اختطافها في إسطنبول.



وأضافت: "لم أتواصل يوماً مع أدهم، ولا معرفة شخصية بيننا. عبدة الشيطان هم من قاموا باختطافي وأجبروني على إطلاق تلك الشائعات لإيذائه كونه التزم دينياً واختار طريقاً بعيداً عن الفن."



وأوضحت إنجي تفاصيل اختطافها، قائلة: "عمد أشخاص مجهولون على استدراجي ووضع المنوم لي في المشروب ففقدت عقلي وذاكرتي، ما اضطر شقيقي للعودة من ألمانيا وإدخالي إلى المستشفى حيث بقيت حوالي شهرا."



وأعربت إنجي عن سعادتها لعودتها عن طريق السوء الذي كانت تسلكه، وفق تعبيرها، مؤكدة أنها اختارت ارتداء الحجاب عن قناعة وإرضاء لله.



وأكدت رغبتها في الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تمضي وقتها بالصلاة وقراءة القرآن.



ويأتي حديث إنجي خوري الجديد بعد تصريحاتها الأخيرة التي زعمت خلالها حملها من أدهم نابلسي .