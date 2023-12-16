روح الروح أغنية لدعم غزة

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رياض - احمد صلاح - تستعد فرقة مسار إجباري، لطرح أغنية "روح الروح"، تعبيراً عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة، في ظل ما يتعرضون منه مآسٍ جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.



ونقل موقع فوشيا عن أيمن مسعود "كيبورد": في بداية الحرب كنا نريد أن نقدّم شيئاً يُعبر عن أنفسنا، لكن لم نكن قادرين، لم يكن لدينا الطاقة.. مع مرور الوقت شعرنا أن لدينا من الغضب ما يجب أن نخرجه في الموسيقى أو الغناء.



وأضاف أن قمر مصطفى كتبت كلمات أغنية "روح الروح"، فيما قام هاني الدقاق بتلحين الكلمات في وقت قياسي، متابعاً: "الأغنية طلعت بسرعة".



بدوره، قال مؤسس الفرقة، هاني الدقاق لموقع فوشيا : كنت أريد عمل أغنية أعبر فيها لكن لم أكن أستطيع، حتى وجدت الكلمات المناسبة التي قدمتها قمر مصطفى، وأضاف: الحقيقة لم تأخذ أكثر من ساعتين.. عندما وجدت الكلمات، لقيت الأغنية بتطلع لوحدها.



وأشار إلى أن العمل على الأغنية استغرق أسبوعاً واحداً، مؤكداً أن الأغنية تتحدث عن "فلسطين"، وقرأ بعض كلماتها: يا روح الروح يا حتة من الجنة على الأرض، لو عمري يروح أنا عمري ما حتعب ولا حتهد.. أنا هنا على أرضي بموت والضحكة مافرقتنيش.. أنا طفل تعلم منه العالم أنه يعيش".



وقال تامر عطا الله "درامز": أهل غزة يعلمون العالم معنى الحياة، وأن صمودهم هو من رفع معنوياتنا ودفعنا إلى التحضير لأغنية "روح الروح".



أما أحمد حافظ "باص"، فأكد أن الأغنية تعبّر عمّا يفكرون به، ويفكر به أي شخص يتابع ما يحدث في غزة، مشيراً إلى رحلة الفرقة إلى فلسطين والعرض الذي قدّمته في رام الله.



وتمنى محمود صيام "جيتار"، انتهاء الحرب على الشعب الفلسطيني، موضحاً في حديثه عن الأغنية، أن الفرقة لم تتعجّل بطرح عمل يعبر عن عن تعاطفهم مع أهالي غزة، بل انتظرت الوقت والمضمون المناسبين .