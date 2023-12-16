طرح الإعلان التشويقي لفيلم "مقسوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت شركة blue print المنتجة للفيلم السينمائي "مقسوم" والذي تخوض بطولته النجمة ليلى علوي والنجمة شيرين رضا، الإعلان التشويقي الأول للعمل تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

قصة فيلم "مقسوم"

ومن المقرر طرح فيلم "مقسوم" بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي، تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

أبطال وصناع فيلم "مقسوم"

فيلم "مقسوم" يشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

أحدث أعمال شيرين رضا

ومن ناحية اخري، تنتظر شيرين رضا عرض فيلم "كتف قانوني" مع هالة صدقي، وكريم عفيفي، وباسم سمرة، ومحمد رضوان وغيرهم نخبة من النجوم ومن تأليف هشام هلال ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى «ماجدة» تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لإيذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

أحدث أعمال ليلي علوي

كما تنتظر ليلى علوي فيلم "آل شنب" في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة، والفيلم يشارك في بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام، وتظهر خلال الأحداث والدة أسماء جلال وشقيقة سوسن بدر ولبلبة وهيدى كرم، وتدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم، ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.