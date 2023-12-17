غادة عبد الرازق تكشف موقفها من اعتزال الفن

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة غادة عبد الرازق موقفها من اعتزال الفن، مشيرة إلى أنها فكرت في القرار أكثر من مرة لكنها ستعتزل بطريقة ربانية.

وقالت غادة عبد الرازق في تصريحات تليفزيونية: "كذا مرة اقول هعتزل هرجع في قراري لكن دلوقتي لا لو هعتزل هسيب القرار يجيي بطريقة ربانية وملهاش دخل بالدين ولكن قضاء وقدر ربنا كاتبلي هعتزل إمتى فيبقي قرار من عند ربنا".

وكشفت الفنانة غادة عبد الرازق في مقابلة تلفزيونية عن تفاصيل مسلسلها الجديد "صيد العقارب"، الذي ستشارك به خلال موسم رمضان 2024، وقالت إن العمل يعكس معنى الصعوبة والمستحيل، وتشبه تحدياته الحياة مثل لدغة الثعبان وصيد العقارب.

حدث بالفعل

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل "حدث بالفعل" الذي كان ضمن حكاياته حكاية "تحت الحزام" الذي تدور أحداثه حول الحكاية بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، فهي بالفعل حكايات حدثت في الواقع، ليكون أولمسلسل درامي يناقش قضايا نفسيه واقعيه من الوطن العربي، أبطال حكاية "تحت الحزام" الفنانة غادة عبد الرازق، وأيضا شارك في البطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، خالدأنور، وآخرين، المسلسل من إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي النجار.

أيضًا نافست غادة في الموسم الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل تلت التلاتة، شارك في البطولة مجموعة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد مجدي، محمد القس، ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، نجوى فؤاد، وغيرهم، والعمل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح

وتدور قصة مسلسل تلت التلاتة في إطار الدراما الإجتماعية ويتكون المسلسل من 15 حلقة، حيث تدور أحداث المسلسل حول ثلاث أخوات بنات توائم، ولكن نظرًا لظروف الأسرة تتفرق الأخوات الثلاثة منذ الصغر، لتعيش كل بنت مع أسرة مختلفة، ولكن مع مرور الأحداث تواجه أحد التوائم الثلاثة مشكلة كبيرة، ومع مرور الأحداث تتمكن الأخوات الثلاثة من التجمع مرة آخرى وأن تتصدى الأخوات لهذه المشكلة وحلها، وأيضًا التعرف على ما حدث في الماضي وتسبب في تفرقهم، وجسدت الفنانة غادة عبد الرازق الشخصيات الثلاثة في المسلسل وهم فرح وفريال وفريدة، حيث لكل فتاة حياتها الخاصة وطريقة تفكيرها المختلفة عن الأخرى.