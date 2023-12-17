نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سماء إبراهيم تاجرة سلاح خلال أحداث مسلسل " 100 راجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة سمية الخشاب تصوير مسلسل “ ١٠٠ راجل” المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وتجسد الفنانة سماء إبراهيم شخصية سيدة تتاجر في السلاح وتنشأ بينها وبين سمية الخشاب خلافات خلال الأحداث.

وأيضا قد تعاقد الفنان صلاح عبد الله على مسلسل “ ١٠٠ راجل” بعد آخر أعماله “ سفاح الجيزة”.

قصة العمل

المسلسل تدور أحداثه في إطار درامي شعبي، وتجسد الفنانة سمية الخشاب خلاله دور سواقة ميكروباص، تمر بظروف وعقبات صعبة، وهو مكون من 15 حلقة، ومن إخراج إبرام نشأت، وتأليف محمود حمدان.

كازينو بديعة

في السياق ذاته كانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الفنية هي مسرحية “ كازينو بديعة ” والتي عرضت في ٢٩ من ديسمبر من العام الماضي وشارك في بطولتها الفنان علاء مرسي والفنانة سمية الخشاب والفنان طارق الإبباري والفنانة إيمي طلعت زكريا والفنان إدوارد والفنان أحمد فتحي والعمل من تأليف أحمد الايباري وإخراج طارق الإيباري.

اركب على الموجة

من جانب آخر كانت آخر أعمال سمية الخشاب الغنائية وهي أغنية “ اركب على الموجة ” والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في أغسطس الماضي.

تقول كلمات أغنية “ أركب على الموجة”

أركب على الموجة حرانة محتاجة تكييف

يا جماعة مش عارفة أعيش، أنا في الطيارة رايحة المالديف

أنا جوة الميه هقضي الصيف، الخنقة خلاص هتموتني محتاجة البحر يفرفشني

أنا نفسي الموجة دي تخبطني، وأركب على الموجة، هاعمل هوجة وأركب على الموجة"