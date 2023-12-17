نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. فريق عمل "صيد العقارب" يحتفل بانطلاق تصويره (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد ماجد، فيديو من الاحتفال الخاص بانطلاق تصوير مسلسل "صيد العقارب"، بطولة النجمة غادة عبدالرازق، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت في الفيديو الفنانة غادة عبد الرازق وكذلك الفنان رياض الخولي والفنانة سيمون، وأحمد ماجد، والمخرج أحمد حسن والمؤلف باهر دويدار، وباقي فريق عمل المسلسل.









تفاصيل مسلسل "صيد العقارب"





ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهروالعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، المقرر عرضه في رمضان 2024، تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق.







أحدث أعمال أحمد ماجد





ويشارك ماجد، فى السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل نعمة الأفوكاتو مع مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم مى عمر وأحمد زاهروأروى جودة وسلوى عثمان وسامى مغاورى وكمال ابو ريا وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.









كما يشارك أيضا فى رمضان 2024 بمسلسل ألف ليلة وليلة إلى جانب عدد آخر من الفنانين منهم ياسر جلال وياسمين رئيس وشيرىعادل ووليد فواز وأحمد بدير وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج اسلام خيرى.









آخر أعمال أحمد ماجد

وعرض مؤخرا لـ ماجد مسلسل صوت وصورة الذي شارك في بطولته مع النجمة حنان مطاوع.









تفاصيل مسلسل صوت وصورة





المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضةعند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفيعبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.





أبطال مسلسل صوت وصورة



مسلسل «صوت وصورة» من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى،فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى،أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدىالسباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.

