نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انكسرت وضعفت.. غادة عبد الرازق تكشف عن الكواليس المأساوية الأخيرة في حياة والدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، تفاصيل وفاة والدها، حيث كان يتطلع لتولي منصب وزير الاستثمار قبل أيام من وفاته، ورغم فرحه بهذا التحدي، تعرض لمشكلة في الدورة الدموية وتوفي، حيث كانوا يتبادلون الضحك قبل أن يتجهوا إلى المستشفى، وفي الطريق عادوا للمنزل ليتفاجأوا بفاجعة وفاة والدها.

وتوجه الإعلامي علي ياسين، بسؤال حول تأثير وفاة والدها على الشخصية الداخلية لغادة عبد الرازق، وذلك خلال استضافتها في برنامج “كتاب الشهرة” الذي يتم عرضه عبر شاشة “الجديد” وردت قائلة: "مش عارفة بالضبط ما حدث للفتاة الداخلية، ربما تكون قد إنكسرت أو ضعفت، وفي العمر الذي كنت فيه، كنت غير قادرة على تحمل مثل هذه المعاناة".

وبخصوص عدم تصديق الإعلام لعمرها الحقيقي، صرحت غادة عبد الرازق قائلة: "الإعلام يميل إلى تسليط الضوء على شخصيتي، وبعضهم يروج لفكرة أن العمر يشكل مشكلة، وهناك أشخاص يكذبون على أنفسهم في هذا السياق، ولكن يجب أن يكون الصدق هو المبدأ، وأعتقد أن النساء يجب أن يكونن مثالًا في هذا الصدد".

وردت الفنانة غادة عبد الرازق على سؤال الإعلامي حول اختيارها بين عملية ترميم أم تجميل، حيث أعربت عن رغبتها في إجراء عملية ترميم ترتكب على أسس الحقيقة المطلقة والذكاء، مؤكدة أنها ستكون صادقة إذا لم يشكل الإجراء خطرًا على صحتها.

وأشارت غادة عبد الرازق إلى أن تجارب السفر في عدة دول، بما في ذلك السعودية واليمن، قد ساهمت في تطوير شخصيتها، حيث اكتسبت القوة الشخصية وتطورت نحو شخصية قيادية، مما منحها القدرة على الاعتماد على نفسها وتحقيق الطموح.