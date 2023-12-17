"انتظروا زكي الإسكندراني".. عصام السقا يروج لشخصيته في فيلم "الإسكندراني*

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أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان عصام السقا، لشخصيته في فيلمه الجديد “الإسكندراني” للنجم أحمد العوضي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر السقا البوستر الرسمي للفيلم، والذي ظهر فيه بـ لوك جديد حاملًا لسلاح ناري، وعلق عليه: "احلوت.. انتظروا زكي الإسكندراني 4 يناير في مصر و11 من الشهر نفسه بالخليج في فيلم الإسكندراني بجميع دور العرض بإذن الله".





أحداث فيلم الإسكندراني





يخوض العوضي البطولة المطلقة الأولى له في عالم السينما، بشخصية "بكر الإسكندراني" التي يقدمها خلال أحداث الفيلم، وهو نجلالفنان بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حولهوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج “علي الإسكندراني” تاجر السمك ويجسد دورخ الفنان بيومي فؤاد، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة".





أبطال فيلم الإسكندراني





فيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب،مونتاج عمرو عاكف.





أبطال مسلسل صدفة





وبدء السقا خلال الأيام الماضية تصوير مشاهده في مسلسل "صدفة" يشارك في بطولته ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي،شيرين رضا، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، كما أن العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.





مسلسل صدفة





ومسلسل صدفة هو من تأليف أيمن سلامة، حيث يعد هذ التعاون هو التعاون الثالث الذي يجمع بين بين الفنانه ريهام حجاج والمؤلف أيمنسلامة، وكان قد تعاونا سابقا في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، وكان من إخراج سامحعبدالعزيز.









أحدث أعمال عصام السقا





ويعرض حاليًا لـ السقا مسلسل العودة بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد علىرزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور،والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثهفى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.





قصة العمل





وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بينالحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحثتتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجحعلاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.