نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رزق الهبل".. فيلم جديد للفنانة منى زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المنتجة شاهيناز العقاد تحضيراتها لفيلم جديد للنجمة منى زكي تحت عنوان “ رزق الهبل” بالإضافة إلى فيلم آخر فلسطيني لم يتم الاستقرار على اسمه..

وقررت الفنانة منى زكي، في وقت سابق عدم المشاركة في الماراثون الرمضاني لعام 2024، بعد نجاح مسلسلها "تحت الوصاية" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني السابق عام 2023، وذلك من أجل الاستمتاع بفترة راحة.

وأكدت منى زكي في تصريحات صحفية أنها تتأنى دائمًا في اختياراتها، وأن وجودها في الدراما الرمضانية ليس شرطًا أساسيًا سنويًا، وأنها تفضل أن تأخذ وقتًا كافيًا لتقديم أعمال درامية تكون متكاملة وتناقش قضايا تليق بمشوارها الفني، مع التأكيد على رغبتها في المحافظة على مكانتها في نظر جمهورها وأولادها.

لعب عيال

وتعود منى زكي إلى عالم السينما، بفيلم بعنوان "لعب عيال" تحت إشراف المخرج طارق العريان، ويجمعها مع النجم كريم عبد العزيز بعد فترة تصل إلى 14 عامًا منذ آخر تعاون بينهما في فيلم "ولاد العم" الذي صدر عام 2019 وحقق نجاحًا كبيرًا تحت إخراج شريف عرفة.

السرب

وتنتظر منى زكي إصدار فيلم "السرب" في دور العرض السينمائية، وهو من بين أكبر الأعمال السينمائية في الفترة الأخيرة، حيث يجمع الفيلم نخبة من النجوم مثل أحمد السقا، نيللي كريم، شريف منير، محمود عبدالمغنى، دياب، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف مثل كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم، وغيرهم. الفيلم من تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال

يذكر أن آخر أعمال منى زكي هو "تحت الوصاية " الذي شاركت به خلال موسم رمضان الماضي، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وبطولة منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.