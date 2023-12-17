نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرحه "عليا".. محمد نور لـ جمهوره: "هغني في أقرب فرح عروسته أسمها زي الأغنية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب محمد نور، خلال الساعات الاخيرة، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "عليا" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.



وروج نور لأغنية عليا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث شارك فيديو الأغنية وعلق عليه قائلًا: "أغنية عليا على اليوتيوب، مستني رأيكم، أغنية لكل واحدة قمر اسمها عليا، وأقرب فرح عروسته اسمها عليا هتبعتلي هروحلها وأغني الأغنية في الفرح".









سبب تسمية الأغنية بـ عليا





وسميت الأغنية على اسم نجلة المطرب محمد نور والتي تشاركه بطولة فيديو كليب الأغنية، كما أن كلماتها كتبت خصيصًا لها.





تفاصيل أغنية عليا





أغنية "عليا" من كلمات الشاعر الغنائي مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع موسيقي محمد شفيق، وعازف الجيتار أحمد حسين،والفيديو كليب من إخراج المخرجة بتول عرفه.



أحدث أعمال محمد نور

طرح الفنان محمد نور أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "انزل شارك"، والتي يحث فيها المواطنين على المشاركة فيالانتخابات الرئاسية.

تفاصيل أغنية "انزل شارك"



الأغنية من تأليف أحمد علاء الدين وتلحين ميدو وتوزيع زووم وإنتاج مهندس أحمد عبد المعبود.

آخر أعمال محمد نور



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نور أغنية" السهر للسهيرة"، التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

السهر للسهيرة

جاي اسهر والليله كبيرة

هنا قعداتنا الحلوة كتيرة

عشان احنا صحاب مكان

واللعب للعيبة

بنضيع علشان كسيبة

وأنا أحب الناس الحبيبة

وفي قلبي صحاب مكان

إحنا المكان مكاننا

خد بالك مبناخدش بالنا

إحنا اللي بنبسط الانبساط

إحنا المكان مكاننا

والكل يوسع علشنا

والدنيا اهي حلوه ورايقالنا

سهلة وبسيطة مع ناس بساط

حلوين من يومنا ويومنا ابتدى باليل

عايشن براحتنا رحتنا بتيجي باليل

نسهر والليلة ليلتنا نعز الليل





براحتنا علشان صحتنا عشان ضحكتنا الحلوة تبان

رصتنا جوا صورتنا تشوف الصورة كلها جمدان

وفرحنا وقعدو ف ريحنا الحلوين جنب الجدعان

لفينا وجينا وروحنا اه بس احنا صحاب مكان الحظ للحظيظة