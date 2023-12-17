ناقد فني يكشف سر طلاق حسام حبيب وشيرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 07:29 صباحاً - كشف الناقد الفني أحمد السماحي، عن تفاصيل طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، حيث أكد أن العلاقة بينهما في حفل الرياض الأخير لم تكن طبيعية، مشيرًا إلى عدم وضوح الثنائي في أمور كثيرة.

وأشار السماحي، إلى أنه تواصل مع شيرين وحسام بعد حفل الرياض وكانا على متن الطائرة، حيث تم تأجيل قرار الطلاق إلى ما بعد انتهاء حفل “روائع السنباطي” في موسم الرياض بسبب مشكلة حدثت بينهما في الفندق.

سبب طلاق حسام حبيب وشيرين

ولفت الناقد الفني الانتباه إلى أن سبب الطلاق يعود إلى عدم تحمّل الفنان حسام حبيب النظرات الناتجة عن وجوده بجوار شيرين كزوجة.

وأكد السماحي أن هذا الطلاق هو الثالث بينهما، وتوقع وقوع مشكلة كبيرة بينهما بناءً على تجارب سابقة، إلا أنه تفاجأ بهدوء الانفصال هذه المرة دون حدوث مشاكل أو سب، وتمنى أن يكون هذا الانفصال الأخير ليعود كل منهما إلى مجاله وفنه.

كان الإعلامي عمرو أديب، كشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه بالنجمة شيرين عبد الوهاب، وتأكيدها خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب.

وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر: “من ساعة نزل خبر عن طلاق النجمة الكبيرة شيرين وحسام حبيب، وطبعا اتصلت بها لأعرف الحقيقة، وشيرين أكدت لبرنامج ”الحكاية" إن الطلاق قد حدث، ووصفت الطلاق بإنه كان حضاريا وباحترام وهدوء ودون مشاكل، وقالت بالنص إنها بحالة جيدة وحسام أيضا بحالة جيدة، ولكن قررا الطلاق بعد عواصف كثيرة بينهما.