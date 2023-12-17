غادة عبد الرازق: لا أعترف بالزواج المدني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 07:29 صباحاً - تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن فكرة إعتزالها التمثيل وعن خبر إعلانها بذلك منذ فترة، وذلك خلال إستضافتها برنامج "كتاب الشهرة"، وتحدثت خلاله مع مقدمه علي ياسين عن الكثير من الأمور الشائكة.

وقالت غادة عبد الرازق: "أنا ملتزمة دينيا، وأعلنت كثيرا أنني سأعتزل، وتراجعت، لذلك لن أعلن ذلك مجددا، حتى لو اتخذت القرار، سأتركه يأتي بطريقة ربانية، مش بقرار مني، أنا عايزة ربنا يقول لي أنتِ دلوقتي كفاية الحمدلله".

وتابعت: لا علاقة للدين باعتزالي، الأمر كله رباني وقضاء وقدر، وربنا كاتب لي هبطل تمثيل إمتى، فهو قرار من الله ليس من غادة عبد الرازق، أنا ملتزمة دينيا الحمدلله، ولا أحتاج لهذا القرار في هذا الأمر، ولا الحجاب، لست من هذه الشخصيات.

أفصحت غادة عبد الرازق عن عدم وعيها بتحريم الوشم، مؤكدة: "رغم إيماني كامل بالإسلام، إلا أنني لم أكن أدرك أن الوشم حرام، وبعد أن علمت بذلك، أقرر إزالته رغم أنني قامت به وأنا في سن صغيرة دون توجيه من أحد".

أكدت أن العديد من أفراد عائلتها يرتدين الحجاب بشكل طوعي، دون أن يكون هناك فرض من أي شخص آخر.

عبّر علي ياسين عن استفسار حول آراء غادة عبد الرازق في الزواج من ديانة أخرى والزواج المدني، حيث ردت قائلة: "نحن عائلة مسلمة، ونتمنى الثبات على ديننا، وفي حال تغيير شخص ما دينه، يمكن الزواج بشرط أن يعتنق الإسلام إذا كان يرغب في الزواج من مسلمة".