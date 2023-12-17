غادة عبد الرازق: "فكرة مساكنة حفيداتي دون زواج مستحيلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت النجمة غادة عبد الرازق على سؤال حول رأيها في فكرة مساكنة حفيداتها دون الزواج، بعد أن أبدت الفنانة رانيا يوسف، عدم ممانعتها مساكنة ابنتيها، حيث أكدت غادة عبد الرازق، أنها لن تنتظر أحدًا من حفيداتها حتى تأتي وتخبرها أنها ستعيش مع شخص دون زواج.

وأشارت في تصريحات إعلامية، إلى أن حفيداتها تمت تربيتهن منذ الصغر على معرفة الحلال والحرام.

وأكدت أنه لا يمكن لحفيداتها الوصول إلى مثل هذا القرار، حيث أنها وأمهم يعلمانهم ما يجوز وما لا يجوز وفقًا للقيم والأخلاق.

مسلسل "صيد العقارب"

في سياق آخر احتفلت غادة عبد الرازق، مع أسرة مسلسل "صيد العقارب" بانطلاق التصوير استعدادا لعرضه في موسم دراما رمضان 2024.



وحضر لاحتفال فريق العمل غادة عبد الرازق ورياض الخولي وسيمون، والمخرج أحمد حسن والمؤلف باهر دويدار، المسلسل يتكون من 15 حلقة.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، وانتهى المؤلف باهر دويدار من كتابة سيناريو وشخصيات المسلسل.