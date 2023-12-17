نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد تصوير مسلسل "مسار إجباري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ المخرجة نادين خان، تصوير أول مشاهد مسلسل "مسار إجبارى" ويضم العمل 15 حلقة وبطولة الفنانين أحمد داش وعصام عمر، وتأليف باهر دويدار، مطلع شهر يناير المقبل للحاق بالعرض فى شهر رمضان 2024.

وتواصل نادين خان، اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة بعد التعاقد مع النجمة صابرين وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.

آخر أعمال أحمد داش

وشارك أحمد داش في رمضان الماضى بمسلسل مسلسل "جعفر العمدة" الذى شاركت بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال عصام عمر:

وظهر عصام مؤخرا، في مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج، أسماء ابو اليزيد، باسم سمرة، سماح أنور، وعدد آخر من الفنانين وإخراج أحمد فوزي صالح.

يذكر أن ظهر الفنان عصام عمر، مؤخرا في مسلسل "بالطو" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس.



