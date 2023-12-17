نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفانتش تاتليتوج في الرياض من أجل "Middle Beast" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر النجم التركي الشهير كيفانتش تاتليتوج، صورًا حديثة له أثناء زيارته لمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وكشف تاتليتوج من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، أنه حاليًا يشارك في فعاليات Middle Beast، التي تُقام في المملكة العربية السعودية.

يذكر أنه قد شارك في حفلات Middle Beast كل من عمرو دياب وإليسا وروبي وأحمد سعد ورامي صبري ومحمود العسيلي.

آخر أعمال كيفانتش تاتليتوج

وعرض مؤخرا لـ كيفانتش تاتليتوج فيلم “Last Call to Istanbul”، عبر منصة Netflix، وشاركته البطولة النجمة بيرين سات، بعد نجاحهما منذ 15 عاما في مسلسل "العشق الممنوع".

وتدور أحداث الفيلم حول الخلافات الزوجية والملل الذي قد يصيب الزوجين بعد فترة، وكيفية القضاء عليه دون الوصول للطلاق.