مصطفي حجاج يستعد لطرح أحدث أغانيه "قلبي معاك" قريبًا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب مصطفى حجاج لطرح أحدث أغانيه التي تحمل عنوان "قلبي معاك" خلال أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والذي انتهى من تسجيلها خلال الأيام الماضية.

تفاصيل أغنية "عملنا قيمة"

يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح خلال الفترة الماضية أغنية بعنوان "عملنا قيمة" وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حسن والملحن مصطفى العسال والموزع الموسيقي أماديو ومهندس الصوت هانى محروس، من إنتاج "إن جي ميوزيك برودكشنز".

مصطفي حجاج

كلمات أغنية "عملنا قيمة"

ومن كلمات أغنية "عملنا قيمة": يادكتور من غير ماتبنج خيط، ياجراح من كترك لا بقيت أتوجع ولا أعيط، آه.. منكو لله كلكو، ياللي كنت بحبكو، وواخدكم حبايبي، وواخدني عدوكو، كانوا غاليين مابقوش، واحتجناهم مابانوش، دي وشوش وع المغشوش، باعونا ليه، انا كنت غلبان وغشيم، وتوبت والله العظيم، مادفعش فيهم مليم، دول يسووا إيه، عملنا قيمة، لابن اللئيمة، عملنا قيمة لناس لئيمة، خسارة ننطق اسمهم، عملنا سعر، للي مالهومش سعر، لو سيبت بوقي، يجيبلي حقي، القول هيحرق دمهم.