نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل وأحداث مسلسل "ب100 راجل " لـ سمية الخشاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل “ب100 راجل ” محرك البحث جوجل بعد أن كشفت الفنانة سمية الخشاب عن دخولها السباق الرمضاني بهذا العمل، وذلك بعد غيابها ثلاثة سنوات عن الدراما، حيث كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “ موسى ” مع النجم محمد رمضان وتصدر العمل التريند وقتها بسبب تجسيدها لشخصية “ حلاوتهم” خاصةُ بعد ظهورها مع طليقها الفنان أحمد سعد.

أحداث مسلسل ب100 راجل

تدور أحداث مسلسل بـ "100 راجل" في إطار تشويقي اجتماعي، وتلعب سمية الخشاب شخصية سيدة تعيش في منطقة شعبية وتخوض عدد من التجارب الصعبة، وتتعرض للعديد من المواقف التي ستغير حياتها رأسًا على عقب.

صناع مسلسل ب100 راجل

ويعتبر مسلسل بـ 100 راجل من تأليف محمود حمدان، إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج إبرام نشأت، ومن المفترض أن يتكون من 15 حلقة، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل حيث انضم حاليًا الفنان صلاح عبدالله للمسلسل، وتم بناء الديكورات داخل القاهرة والعمل على التحضيرات المبدئية من قبل فريق العمل.

أبرز تصريحات سمية الخشاب

وفي سياق آخر، قالت الفنانة سمية الخشاب في تصريحات تلفزيونية لها: "أنا كويسة من غير زواج ولكن لو ربنا عايز كدا مش هعترض، ومش هتفرق اتجوزت كام مرة كلها أرقام".

وأضافت:" أنا قلبي مش بيدق بسهولة إلا لو لقيت شخص شبهي وفيه بيننا كيمياء، ولكن الحياة أحلى من غير زواج ومفيش حد ينكد عليا".