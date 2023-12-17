ريهام حجاج وخالد الصاوى وسلوى خطاب يستأنفون تصوير مسلسل "صدفة"

أحمد جودة - القاهرة - للعرض على شاشات "المتحدة" رمضان 2024

يستأنف النجوم ريهام حجاج وخالد الصاوى وسلوى خطاب تصوير مسلسل "صدفة"، المقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان المقبل 2024.

أبطال صدفة

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج.

تعاون للمرة الرابعة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد النجاحات التى حققاها معا فى مسلسل "جميلة" ومسلسل "يوتيرن " ومسلسل "لما كنا صغيرين"

ومسلسل "صدفة " من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة "فانتدج" حيث انطلق التصوير في الديكور الأساسى للعمل، على أن يتم التنقل بين أماكن التصوير المختلفة الفترة المقبلة.

دراما رمضان

يذكر أن النجمة ريهام حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "جميلة" العام الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، وصبري عبدالمنعم، وكان من تأليف وإخراج الثنائى أيمن سلامة وسامح عبدالعزيز.