مسار إجبارى يطرح أغنية روح الروح .. غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - يستعد ‏فريق مسار إجباري لطرح أغنية “روح الروح”غدا عبر قناتهم الرسمية بموقع الفيديوهات YouTube ومنصات الموسيقى المختلفة.

‏وقدم فريق مسار إجباري أغنية “روح الروح” للمرة الأولى في حفلهم بساقية الصاوى الذي أقيم أول أمس.

وكان أعلن فريق مسار إجباري في بيان رسمي التبرع بجزء من عائدات الحفلات لصالح أهالي غزة عبر توجيه الإيرادات لصالح جمعية "مرسال"، التي تعمل جاهدة لتوصيل الدعم الضروري للشعب الفلسطيني في غزة.

يذكر ان طرح فريق "مسار إجباري" عبر قناتهم الرسمية بموقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، الأغنية الخامسة لها من ألبوم " نص الحاجات"، وتحمل عنوان " آسف " وهى من كلمات الشاعر محمد البحيري، وغناء وألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية.. ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

يذكر أن فرقة "مسار إجباري" طرحت أغنية آسف ختاماً لألبوم " نص الحاجات" والذي ضم 4 أغنيات سينجل قبل "آسف" وهي: " نص الحاجات، شكرا، بقيت غريب، بكلمة".