نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. أحدث أعمال الفنانة إلهام شاهين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة إلهام شاهين محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت صورًا تجمعها ببطل فيلم "lou" البلجيكي وهو من ذوي الهمم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "بطل فيلم lou البلجيكي الذي حصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان الأمل السينمائي الدولي بموناكو.. lou من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فاقد البصر ومريض توحد.. ولكنه موهوب فى التمثيل والغناء والعزف على البيانو.. أبهرني وأحببته جدا.. مبروووووووووووك".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أحدث أعمال الفنانة إلهام شاهين..



أحدث أعمال الفنانة إلهام شاهين في تلفزيونية

كشفت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات تلفزيونية عن إحتمالية مشاركتها بمسلسل مكون من 15 حلقة فى الماراثوان الرمضاني القادم لعام 2024، قائلة: "عندي مسلسل احتمال يدخل في الماراثون الرمضاني 2024، والعمل مكون من 15 حلقة.

أحدث أعمال الفنانة إلهام شاهين في السينما

وقالت إلهام شاهين عن الأعمال السينمائية القادمة: حاليًا شغالة على فيلم اسمه الحب كله بيتحضر وهندخل التصوير قريب، وهو من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر.

إلهام شاهين في حكاية "الفريدو"

كانت إلهام شاهين قد شاركت في حكاية "الفريدو" مع أحمد فهمي، وندى موسى، وإيمان السيد وغيرهم نخبة من النجوم، المسسل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضضم العمل في بطولتة مجموعة من الفنانين منهم: إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى، وعدد آخر من الفنانين.

قصة حكاية "الفريدو"

تجسد إلهام شاهين خلال الأحداث شخصية مريضة زهايمر تقع في الحب، كما تمر خلال الأحداث بالعديد من المشاكل، منها خلافها مع صاحب البناية التي تعيش فيها، أما أحمد فهمي يجسد شخصية تدعى فريد، درس الطب لكنه قرر أن يعمل شيف، يتناول العمل مشاكل الحب بشكل عصري، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، ومن إخراج عصام نصار.