أحمد الدمرداش: "أرفض دخول أبنائي الوسط الفني رغم نشأتي داخل عائلة فنية"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان "أحمد الدمرداش" عن أسباب ابعتاده عن الوسط الفني، موضحا أن آخر أعماله كانت مسلسل "الشركة" في عام 2012.

وتابع في حواره ببرنامج "بنت البلد" اليوم عبر قناة Ten، أنه بعد أخر اعماله كان انتقل للعيش والعمل بمهنة استصلاح الأراضي الزراعية بدولة رومانيا ثم انتقل إلى الصين.

وأضاف أنه يرفض دخول أبنائه الوسط الفني ولا يشجعهم إطلاقًا، وكل ما يسعى اليه هو حصولهم على الشهادات العلمية.

معلومات عن الفنان أحمد الدمرداش

شارك أحمد الدمرداش في عدة مسلسلات مع النجم الراحل نور الشريف، التي تعتبر من أفضل الأعمال الدرامية وتركت بصمة متميزة، أبرزهم: مسلسل " عائلة الحاج متولي " ولا أحد ينسى دور " مكرم " بن " نعمة الله " الزوجة الثانية وتسلسل الأحداث مع مختلف النجوم منهم: ماجدة زكى، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، ميمي جمال، رانيا يوسف، نورهان، عايدة غنيم.

ومسلسل " العطار والسبع بنات " الذي شارك فيه نخبة من الفنانين على رأسهم نور الشريف، سمية الألفي، ماجدة زكى، بثينة رشوان، أحمد الدمرداش، سوسن بدر، مجدي كامل، لقاء الخميسي،رانيا فريد شوقي، عماد رشاد وغيرهم.



كما شارك أحمد الدمرداش في مسلسل " حضرة المتهم أبي " بطولة كل من نور الشريف، معالي زايد، زينة، مديحة حمدي، شريف سلامة، مها أبو عوف، أشرف عبدالغفور، سمير صبري، إيمان العاصي.