انت الان تتابع خبر مفاجاة كبرى.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ينكشف للعلن ويصدم الجميع.. لن تصدقوا مافعله حسام حبيب معها في أحد فنادق الرياض بالسر ودون علم من أحد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. شهدت العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، خلافًا حادًا وذلك خلال تواجدهما في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب



ووقع الانفصال بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية بعدما وقعت خلافات بينهما في السعودية.

وعلم “صدى البلد” أن العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب تشهد خلافا حادا بسبب تدخله في عملها خلال الفترة الأخيرة مما جعلها تترك المنزل في محاولة من حسام حبيب للصلح ولكن المحاولات باءت بالفشل .

وشهدت العاصمة السعودية “الرياض” خلافا بين الثنائي، حيث طلب حسام حبيب من الشركة المنظمة لحفل شيرين تأجيله دون الرجوع إليها، وهو ما أغضب شيرين عبد الوهاب ودفعها للعودة إلى القاهرة مع فريق عملها.

سبب الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب



وبحسب المصادر، فإن السبب الذي أدي إلى الخلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، هو تدخل حسام حبيب في أعمال زوجته الفنية، مما أحدث خلافًا بين الطرفين.

وطلب الفنان حسام حبيب تأجيل الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب، من الشركة المنظمة للحفل، وذلك دون الرجوع للفنانة شيرين عبد الوهاب او استشارتها في هذا التأجيل.