نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح الصريطي: مواصفات حنان غيرت وجهة نظري في العزوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان سامح الصريطي، عن تفاصيل قراره بإنهاء فترة العزوبية والزواج من المطربة حنان، وذلك خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي على برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة.

وأكد سامح الصريطي أن سبب قراره بالزواج هو حنان نفسها، حيث أوضح أنه لم يلتقِ بشخص يتناسب مع مواصفات حنان خلال فترة عزوبيته، وعندما قابلها، تغيرت وجهة نظره تجاه الزواج.

وتابع حديثه: "دي كلها أشياء تحصل بمشيئة الله وقدر ونصيب، وربنا يوفقنا جميعا لبكرا أفضل".

أخر أعمال سامح الصريطي

يذكر ان سامح الصريطي شارك في مسلسل "جميلة" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وقد قام بتأديت دوره إلى جانب نخبة من النجوم، بينهم ريهام حجاج وسوسن بدر وعبير صبري ويسرا اللوزي. العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وتم إنتاجه بواسطة جمال العدل.

أحداث مسلسل جميلة

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل