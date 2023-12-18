نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توم كروز يواعد عارضة روسية.. وطليقها يحذره! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الكشف علاقة النجم العالمي توم كروز مع عارضة الأزياء الروسية إلسينا خايروفا، نبّه زوجها السابق، رجل الأعمال الروسي ديمتري تسيتكوف، النجم الأميركي بضرورة الحفاظ على محفظته نشيطة دائمًا.

ونصح تسيتكوف، البالغ من العمر 43 عامًا، كروز (البالغ من العمر 61 عامًا) بالتحضير لتحديات إرضاء الشابة الروسية، التي وصفها بأنها تمتلك ذوقًا باهظًا وفاخرًا.

وأفاد بأنه أنفق مبالغ هائلة على ملابس خايروفا وحقائب يد خلال زواجهما الذي استمر 11 عامًا، وكشف أيضًا أن تكلفة معركة الطلاق بلغت 150 مليون جنيه إسترليني.

كما تم التأكيد على أن خايروفا تلقت محتويات خزانات ملابسها وحقائب يد بأسعار باهظة كجزء من تسوية الطلاق.

يشار إلى أن إلسينا خايروفا هي عارضة أزياء سابقة من أصول روسية، وتحمل الجنسية البريطانية، كانت متزوجة من رجل الأعمال الروسي ديمتري تسيتكوف، وقد تشاركا معًا قصرا بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى منزل في لندن بقيمة 18 مليون جنيه استرليني، وعقارات في دبي وقبرص.