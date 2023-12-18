نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر أحدث المنضمين لأسرة "العتاولة".. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة فريدة سيف النصر إلى فريق عمل مسلسل العتاولة، بطولة الفنان أحمد السقا، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.





تفاصيل مسلسل العتاولة





والعمل بطولة أحمد السقا وزينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، محمد رجب، صلاح عبدالله، ميمي جمال، فريدة سيف النصر،أحمد كشك، نهى عابدين، صفوة، محمد التاجي، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي ومؤمن نور ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمدالجندي، وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي.





أحدث أعمال فريدة سيف النصر





وتشارك فريدة في فيلم فرقة الموت، وهو بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشديالشامي، عصام عمر، وخالد كمال، وهو من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.



أحداث فيلم فرقة الموت



وتدور أحداث فيلم “فرقة الموت” في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويدخل خلاله أحمد عز الذي يقدمشخصية ضابط في صراعات مع خط الصعيد الذي يجسد شخصيته آسر ياسين، والعمل ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن الاجتماعي.





آخر أعمال فريدة سيف النصر





ويذكر أن آخر أعمال فريدة سيف النصر هو مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2023.





والعمل بطولة النجم محمد رمضان، وعدد من النجوم أبرزهم زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، جور بكر، دعاء حكم، أحمد داش، لبنىونس، مجدي بدر، مي كساب، منة فضالي، طارق النهري، منذر ريحانة، أحمد عبدالله، بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.