انتظروا مقبولة.. رحاب الجمل تروج لشخصيتها في فيلم "الإسكندراني"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة رحاب الجمل متابعيها البوستر الرسمي لشخصيتها في فيلم الإسكندراني، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت رحاب على البوستر قائلة: "مفيش شعر ست اتفرد على ضهره في الحرام انتظروا مقبولة يوم 4 يناير في مصر و11 يناير بالخليج فيلم الإسكندراني في جميع دور العرض”.





أحداث فيلم الإسكندراني





يخوض العوضي البطولة المطلقة الأولى له في عالم السينما، بشخصية "بكر الإسكندراني" التي يقدمها خلال أحداث الفيلم، وهو نجلالفنان بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حولهوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج “علي الإسكندراني” تاجر السمك ويجسد دورخ الفنان بيومي فؤاد، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة".





أبطال فيلم الإسكندراني





فيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك فيبطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر منالفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب،مونتاج عمرو عاكف.





أحدث أعمال رحاب الجمل





وكانت قد تعاقدت الفنانة رحاب الجمل على المشاركة في بطولة مسلسل “صدفة” بشكل رسمي، والذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج،والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024.





أبطال مسلسل صدفة





ومسلسل "صدفة" يشارك في بطولته ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، شيرين رضا، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، كماأن العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.





مسلسل صدفة





ومسلسل صدفة هو من تأليف أيمن سلامة، حيث يعد هذ التعاون هو التعاون الثالث الذي يجمع بين بين الفنانه ريهام حجاج والمؤلف أيمنسلامة، وكان قد تعاونا سابقا في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، وكان من إخراج سامح عبدالعزيز.



فيلم بلوموندو

ويعرض حاليا للفنانه رحاب الجمل فيلمها الجديد بلوموندو.





أبطال فيلم "بلوموندو"

فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي،

آخر أعمال رحاب الجمل





ويذكر أن آخر أعمال رحاب الجمل فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ،رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.