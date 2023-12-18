نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح الصريطي يتحدث عن كواليس دخول ابنته الوسط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان سامح الصريطي، أن ابنته ابتهال فنانة منذ طفولتها وكانت عاشقة للطرب والأغاني، وكان هناك مجموعة من المطربين منهم عمرو دياب وكان بنتي بتغني "يا مسافر وحدك " وكان الجميع سعداء بها.



كواليس دخول إبتهال الصريطي الوسط الفني

بينما تحدثت ابنته ابتهال، خلال حلولهما ضيوفًا ببرنامج “واحد من الناس” قائلة: " منذ أيام المدرسة كنت أقدم بعض الأغاني، ولكن الدراسة أبعدتني، ودخلت الوسط الفني كممثلة، وقدمت دور في فيلم "فتاة المصنع " مع المخرج محمد خان وهو من اختارني، وأردت الاعتماد علي نفسي بعيدا عن والدي".



وتابعت:"كنت أشارك كمطربة بفرقة غنائية، بينما اختارني عصام السيد في دور فاطمة رشدي، وقدمت دور كوميدي “ بسابع جار”.

وكشفت ابتهال الصريطي عن الأعمال الفنية التي تفضل مشاهدتها لوالدها الفنان سامح الصريطي، قائلة: " أحب مشاهدة عدد من الأعمال الفنية لوالدي ومنها مسلسل حمادة عزو، ومسرحية عالم كورة كورة وهو عمل رائع".

سامح الصريطي يكشف عن أمنيته لـ ابنته

بينما أشار الفنان سامح الصريطي، أنه فوجئ بأن ابنته في الوسط الفني كممثلة ولكنها أرادت الإعتماد علي نفسها، مُضيفًا:" عندما شاهد الفيلم كنت سعيد جدًا بها، وأتمنى تقديمها دور كوميدي خفيف".

وكشف الفنان سامح الصريطي، عن تجربة مرضه، قائلًا:" أُصبت بجلطة في القلب وشعرت بالموت والحمد لله عديت على خير، وتأثرت بردود الأفعال وحجم الحب والدعم من الجميع".