بالصور.. شيرين رضا تروج لـ الجزء الثاني من مسلسل ”وبينا ميعاد”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - روجت الفنانة شيرين رضا للجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" وذلك عبر خاصية القصص بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر صورة من لوكيشن التصوير وعلقت عليها قائلة: "تصوير وبينا ميعاد ٢"

وفي سياق متصل، يذكر أنه يواصل فريق عمل مسلسل "وبينا ميعاد" للجزء الثاني وذلك بعد نجاح الجزء الأول، ومن المتوقع عرضه في بداية 2024. يشارك نفس الفريق الفني، وتنضم الفنانة أميرة أديب. صبري فواز استفسر عن رأي الجمهور حول جزء ثانٍ عبر فيسبوك، وحظي بتفاعل إيجابي.