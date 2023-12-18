محمد عدوية: سعيد بردود الأفعال حول ”قبطان سفينتي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - أعرب النجم محمد عدوية، عن سعادته الكبيرة بردود أفعال الجمهور على أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "قبطان سفينتي"، التي طرحها مؤخرًا على موقع يوتيوب ومنصات الأغاني، والأغنية من كلمات مهاب الجزائري وتوزيع وألحان مونتي.

وأكد محمد عدوية، في بيان صحفي له أنه تفاجئ بردود الأفعال على يوتيوب وأنغامي، وأنه يتابع جميع تعليقات الجمهور، وأنه يسعى دائمًا للتجديد ولا يفكر في التريند.

كلمات أغنية "قبطان سفينتي":

مية هوا أرض بور واقف مستني أنا لآخر الطابور الدنيا مالها الحب خانها الواقع سابها قابلت الخيال فاليها غنا مالي انا بالعالم ده مش داري بيه ليه عايزني اشغل بالي تاني بيه عامل لليأس ميوت قالب الخوف برموت راعب الحياه بالموت اسابق الصوت بالضوء ألخص الكون في ستور اشوط انا برجلي نجوم ماتفوق مين اللي كدب قال انك مالكش عزيز ياليل دنيا لعبه خسرت فيها اني اخسر ماتفتكرش اني بعدك مش هقدر قالولي ماتكملش بطل وانا بسافر من الفكره لفكره التانيه بخطوه راكب دماغي مش راكب الموج قبطان سفينتي في بحر مصاصين الدم بصطاد بعقلي مش زيهم انا غشيم برمي سنارتي في الوحوش شغال بلم نداهه تنده عليا بصوت معزوف خدت الاصيل وسابت من الخسيس ألوف واقفين صفوف واخدين منها كفوف هدوس وجايلك مهما كانت الظروف.