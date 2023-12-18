نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..عرض مسرحية "السندباد" في موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض للفنان كريم عبدالعزيز، اليوم في موسم الرياض الرابع لعام 2023 مسرحية "السندباد"،على مسرح بكر الشدي داخل بوليفارد سيتي، ويستمر عرضها حتى يوم 28 ديسمبر الجاري.



أحداث المسرحية



ويجسد كريم عبد العزيز في المسرحية "السندباد"، شخصية عمر أبو الهول، الذي يختبئ في مقبرة قديمة للهروب من المعلم سنوسي،و هناك يكتشف سلسلة تنقله عبر الزمن إلى عصر السندباد، ويتنكر عمر في دور السندباد، ويعيش كأنه عاد من رحلته الطويلة التي اختفى فيها، ليخوض مغامرات وبطولات تاريخية، حتى يكتشف سر العودة إلى زمنه الحالي، وتتغير حياته بشكل جذري بهذه التجربة.



أبطال مسرحية “السندباد”

ويشارك في بطولة مسرحية السندباد عدد من النجوم على رأسهم كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، شيماء سيف، مصطفى خاطر، المسرحية تجدد لقاء كريم عبد العزيز بجمهور المسرح بعد غياب 22 عامًا.

وكانت آخر أعمال كريم عبد العزيز المسرحية “حكيم عيون”، التي تم عرضها عام 2001، وشاركه في بطولتها علاء ولي الدين، أحمد حلمي، حجاج عبدالعظيم، موناليزا، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج هاني مطاوع.



آخر أعمال كريم عبد العزيز السينمائية

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز هو فيلم "بيت الروبي " الذي شارك به في موسم عيد الأضحى الماضي، وحقق به نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.



أحداث بيت الروبي



ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حاليًا وهى تحكم السوشيال ميديا فى العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.