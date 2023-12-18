شطب أحمد رمضان نهائيًا من جدول نقابة المهن الموسيقية

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر مجلس التأديب الإستئنافي الخاص بأعضاء نقابة المهن الموسيقية، والذي يتم تشكيله طبقًا للقانون من السادة مستشاري مجلس الدولة ووزارة الثقافة المصرية، وبجلسة الأحد 17 ديسمبر، صدر قرارًا بشأن الإستئناف علي قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2023 وذلك في الإستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان، والإستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بصفته والذي قضي في منطوقه الآتي:-

نص البيان

أكد البيان على قبول الاستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية بصفته شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى شطب أحمد رمضان أحمد شعبان من الجداول نهائيا دون المساس بالمعاش على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون الإعلان.

وأضاف:"هذا وقد قام أعضاء مجلس التأديب الاستئنافي بتلاوة هذا القرار في جلسة علانية بمقر النقابة العامة، وتم التنبيه على جميع الإدارات المختصة بالنقابة لتنفيذ ما جاء بحيثيات ومنطوق هذا القرار".