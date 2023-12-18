تعرف على خريطة حفلات النجوم في عام 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - أيام قليلة تفصلنا على الاحتفال برأس السنة 2024، والتي يستعد عدد كبير من نجوم الطرب والغناء في مصر والوطن العربي لاستقبال العام الجديد بإحياء العديد من الحفلات الغنائية الضخمة احتفالًا برأس السنة، حيث ستُقام هذه الحفلات في مناطق متفرقة في مصر وعدد من الدول العربية،وفي السطور التالية يرصد "دوت الخليج الفني "تفاصيل تلك الحفلات



الكينج ومسار إجباري



في ليلة خاصة، يجتمع الكينج محمد منير مع فريق "مسار إجباري" في حفل غنائي واحد، وذلك في يوم 31 ديسمبر الحالي، داخل أحد الأماكن الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.



تامر حسني

يحيي النجم تامر حسني حفلين غنائيين احتفالًا بموسم رأس السنة 2024، يُقام الحفل الأول له في تركيا يوم 30 ديسمبر، ويقام الحفل الثاني في إمارة أبوظبي بالإمارات في 31 ديسمبر في إحدى الأماكن الشهيرة هناك.



وائل جسار وعمر كمال



يحيي وائل جسار حفل رأس السنة 2024 داخل أحد الفنادق الكبرى في مدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يشاركه في الحفل النجم الشعبي عمر كمال.

وليد توفيق وعاصي الحلاني

ويستعد الفنان وليد توفيق والنجم عاصي الحلاني لإحياء حفل غنائي ضخم في مساء 31 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات موسم حفلات رأس السنة 2024 داخل أحد الفنادق الكبرى في إمارة أبوظبي بالإمارات.



تامر عاشور

كما يستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم في مول تجاري بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، في مساء يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري، وطرحت الشركة المنظمة تذاكر للجمهور بفئتين بمبالغ مختلفة، حيث تبلغ تكلفة الفئة الأولى 510 جنيهًا مصريًا، والفئة الثانية بمبلغ 360 جنيهًا مصريًا، من المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، بينها "تيجي نتراهن" و"ده حكاية" و"باي باي" وغيرها.