نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهير جودة تكشف كواليس وعكتها الصحية الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الإعلامية سهير جودة، إنها ممتنة لكل من افتقد وجودها وقام بالدعاء لها في الأيام الماضية، بعد تعرضها لوعكة صحية، مشيرة إلى أن هذه الدعوات كانت من أكبر عوامل الشفاء، والدعم النفسي الذي كان يحاوطها من أصدقائها مؤخرًا.

رسالة الإعلامية سهير جودة

وقالت سهير جودة في فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «الاصحاب نعمة ورزق من عند ربنا، والناس اللي بتحبك أحلى ثروة في الدنيا، حبهم ودعائهم، وفي عز الألم بكون سعيدة لما اعرف مين سأل عليا».

وأضافت سهير: «إحساس الناس بالخوف عليك ده أروع إحساس، أما الحاجات المستفادة من أي محنة ربنا بيختبرنا فيها، عشان يعرفنا اننا في نعم كبيرة وإن روتين حياتنا العادي ممكن نشتاق للعادي دة».

وأشارت سهير جودة: «الرسايل اللي ممكن ربنا يبعتهالنا إننا لا نلجأ للمسكنات إذا كان هناك ألم كبير، لازم نعرف التشخيص ونروح نزور الدكاترة، ولازم نعمل سونار ولازم نعمل اشعة ونعمل تحاليل.. لازم نهتم بصحتنا صحتنا أمانة فلازم ننتبه لها».

سهير جودة لجمهورها: لازم ننسى فكرة الحزن المؤجل



وأوضحت: «لازم ننسى فكرة الحزن المؤجل، كنت بقول لنفسي انتي معندكيش رفاهية إنك تتعبي أو تستسلمي للتعب، فكنت بقاوم، المقاومة دي أحيانًا تكون مطلوبة بس لازم تكون فاهم انت عندك إيه الأول، وبعدين لو قدرت تقاوم لوحدك والقصة مش كبيرة ربنا هيديك القوة لكن منعتبرش إننا أقوياء إلا لما نفهم في إيه من خلال التشخيص، ومن المهم كمان إننا نهون على أنفسنا وألا نضع أنفسنا طوال الوقت تحت ضغط، نحاول نهون على أنفسنا ونقلل التوتر ونقلل القلق من بكرة والخوف طوال الوقت من التفاصيل».

وتابعت: «ربنا أكيد مقدر لنا كل حاجة هتحصل بس لما تحصل واحنا واخدين نفسنا وصحتنا وهاديين ومطمنين افضل بكتير من ان تحدث وحزننا مؤجل وضاغطين على أنفسنا كل دي مشاعر سلبية تجنبوها، وربنا يديكوا الصحة والعافية يارب».

سهير جودة توجه الشكر لجمهورها ومتابعي برنامج الستات

واستطردت سهير جودة حديثها بتوجيه الشكر والامتنان لكل من افتقدها خلال الأيام الماضية وقام بالدعاء لها لكي تمر بسلام من الوعكة الصحية التي لحقت بها مؤخرًا.

وتوجهت سهير جودة بالشكر لكل جمهور ومتابعي برنامج «الستات»، والتي تقدمة عبر فضائية النهار برفقة صديقتها الاعلامية مفيدة شيحة، في أول ظهور لها على الشاشة بعد فترة غياب، حيث احتفت بها مفيدة على الهواء بمناسبة عودتها لتقديم البرنامج معها،

وأشارت: «خلينا طول الوقت ناخد الامور بهدوء وببساطة، ونعرف حكمة ربنا، انا انسانة روتينية وممكن الروتين يسبب ازعاج للناس لكن في وقت المرض بنتمنى عودة الحياة الروتينية، والحياة العادية دي في حد ذاتها نعمة، والصحة فعلا من اروع النعم، ربنا بيسترنا بحاجات كثيرة جدا اهمها ستر الصحة، وربنا يمتعكوا جميعا بستر الصحة، وممتنة لدعوات الجميع».