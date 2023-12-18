نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة المنيا تقدم عروض أفلام سينما "فضل ونعمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، حيث قدم قصر ثقافة مغاغة عرض سينما كبار فيلم بعنوان “فضل ونعمة ”.

أحداث فيلم فضل ونعمة

وتدور أحداث فيلم “ فضل ونعمة ” في إطار كوميدى حول الزوجين "فضل "ماجد الكدواني و"نعمة "هند صبري اللذان يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما ومساعدة الشرطة على القبض على المتهمين.

نجوم فيلم فضل ونعمة

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندي، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.



ثقافة المنيا تناقش كيفية مكافحه العنف والتطرف

ومن ناحية أخرى، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، حيث نظم بيت ثقافة العدوه محاضرة بعنوان "كيفية مكافحة العنف والتطرف " حاضرها الدكتور هاني عطا الله عبد الله، وتحدث فيها عن أسباب التطرف والعنف وان هناك اسباب كثيرة ومتعددة، منها اسباب اجتماعية ثقافية أو أسباب دينية وهي الغالبة في الوقت الراهن حيث إن التطرف هو الكابوس الذي يتهدد العالم اليوم، وخاصةً منطقه الشرق الأوسط وأوروبا، ولمنع التطرف والعنف يجب أن يكون هناك برنامج منظم ودقيق لمنع التطرف والعنف، ومحاربة الإرهاب أيضًا، وأيضًا لا بد من المساهمة في تعزيز التعايش السلمي.