تعرف على الوصية الأخيرة للمخرج الراحل أحمد البدري

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت زوجة المخرج الراحل أحمد البدري عن وصيته الأخيره له، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”.

منشور زوجة المخرج أحمد البدري

و كتبت زوجة المخرج أحمد البدري، منشورًا، قالت فيه:"إلى حبايب الغالي وعشرة عمري الحبيب أحمد البدري بشكر كل من حضر العزاء اليوم، ومن لم يحضر وشكرًا الله سعيكم جميعًا".

وتابعت:" أتمنى منكم الدعاء له؛ لأن هذا هو طلبه الأخير قبل وفاته، وهو لم يكرم وهو حي أتمنى منكم إن تكرموه وهو في ذمة الله، وأرجوا منكم الدعاء لي بالصبر والسلوان في فقيدي الغالي".

آخر أعمال المخرج أحمد البدري



وفي سياق آخر، انتهى المخرج أحمد البدري من تصوير فيلمه “حمص وحلاوة” والذي قد رحل عالمنا قبل عرضه بالسينمات حيث من المقرر عرضه في إجازة نصف العام.



قصة فيلم "حمص وحلاوة"



فيلم "حمص وحلاوة" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، ويلتقون بفنانة شهيرة ثم تبدأ بينهم قصة حب من طرف واحد، ويشارك في بطولة فيلم حمص وحلاوة مجموعة من المطربين الشعبيين، منهم: أمينة، محمود الليثي، رضا البحراوي، أحمد شيبة



وفاة أحمد البدري



وتوفى المخرج أحمد البدري، يوم الجمعة الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى بتر قدمه، فقد عانى من صعوبات في التنفس وتسمم في الدم، ومكث بسببها في مستشفى معهد ناصر بالعناية المركزة.