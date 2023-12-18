في ذكرى ميلاده.. تعرف على أعمال الفنان طلعت زكريا

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 18 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا الذى اشتهر بخفة دمه وقدم أدوار مهمة تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، والذي ولد يوم 18 من شهر ديسمبر عام 1960،قدم طلعت خلال مشواره الفني عددا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية بلغت أكثر من 170 عملا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال الفنان طلعت زكريا..



الأفلام

حادي بادي، ملائكة الشوارع، بخيت وعديلة 2، أبو خطوة، ولا في النية أبقى، نور ونار، ليه خلتني أحبك، شجيع السيما، الأجندة الحمراء، حرامية في كي جي تو، جاءنا البيان التالي، اللبيس، الرجل الأبيض المتوسط، إحنا أصحاب المطار، هو فيه إيه، محامي خلع، كلم ماما، حرامية في تايلاند، إوعى وشك، المشخصاتي، التجربة الدنماركية، غبي منه فيه، عوكل، خالتي فرنسا، فتح عينيك، سيد العاطفي، حريم كريم، السيد أبو العربي وصل، أبو علي، كلام في الحب، قصة الحي الشعبي، عودة الندلة، عمارة يعقوبيان، حاحا وتفاحة، طباخ الريس، صياد اليمام، بون سواريه، الفيل في المنديل، بنطلون جوليت، اللي جاي أحسن، الجيل الرابع 4G، حليمو أسطورة الشواطئ، أخناتون في مراكش، بعد الخميس

المسلسلات

ع الأصل دور، هي وغيرها، حفنة من رجال، رحلة أبو الوفا، النوة، الخطر، الوعد الحق، سر الأرض، حكايات من حارتنا، أنا اللي أستاهل، ألف ليلة وليلة، الرجل والليل، أبو العلا، وجاري البحث عن شحتة، عوضين وإمبراطورية عين، عباسية واحد، حياة الجوهري، حلم الجنوبي، بحار الغربة، السيد هيصة، الخط الساخن، عريس بالصدفة، أوراق من المجهول، القرموطي في مهمة سرية، الضوء الشارد، السيرة العاشورية، ميراث الريح، حكيم روحاني حضرتك، الإعصار، أحلام مؤجلة، شيكورونة، قط وفار فايف ستار، ضبط وإحضار، أحلام الكمنجاتي، لا تخرجوا آدم من الجنة، سيرة سعيد الزواني، جائزة نوفل، إنسى اللي فات يا فرحات، أميرة في عابدين، الدنيا حظوظ، الأحلام البعيدة، ملفات سرية، رياح الماضي، حد السكين، البنات، اختطاف، اثنان على الطريق الصعب، عيش أيامك، حلم الغلبان، المعمورة، من غير ميعاد، مبروك جالك قلق، عبد الحميد أكاديمي، راديو ستار، بابا في تانية رابع، المطعم تشي توتو، راجل وست ستات، معكم على الهواء هايم عبد الدايم، راسين في الحلال، بيت العيلة، زهرة وأزواجها الخمسة، جوز ماما، فينك 2، صايعين ضايعين، نظرية الجوافة، العراف، مبسوطة يا توتة، عفاريت محرز، المرافعة، زنوبيا والصمرقع، بس مباشر، عائلة حاحا، الزيبق، عزمي وأشجان

المسرحيات

الشخص، فارس وبني خيبان، البعبع، المستخبي، الحرامية أهم، البراشوت، إيه اللي حصل في شهر العسل، تكسب يا خيشة، الدبابير، بهلول في إسطنبول، عائلة الفك المفترس، المحظوظ وأنا، أنا ومراتي ومونيكا، العصمة في إيد حماتي، دو ري مي فاصوليا، خلوصي حارس خصوصي، كحيون ربح المليون، سكر هانم، وبعدين، كوتش، بابا جاب موز، أبو جزمة بنفسجي، رسمي فهمي نظمي، سيبوني أغني

