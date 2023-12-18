نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلاده.. تعرف على أشهر ايفيهات طلعت زكريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 18 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا الذى اشتهر بخفة دمه وقدم أدوار مهمة تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، والذي ولد يوم 18 من شهر ديسمبر عام 1960،قدم طلعت خلال مشواره الفني عددا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية بلغت أكثر من 170 عملا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أشهر أيفيهات طلعت زكريا..



أشهر أيفيهات طلعت زكريا



ظهر الفنان الراحل طلعت زكريا في مشهد واحد فقط في فيلم "هو في إيه" بطولة أحمد آدم ومحمد فؤاد، وجسد طلعت زكريا دور طيار غاضب، يستعرض للركاب في الميكروفون المعلومات الأساسية عن الرحلة الذي هو بصدد بدئها، ليقول في وسط حديثه "مش عارف ليه قلبي مقبوض، بالنسبة للتدخين أي حد هشوفه بيدخن ورحمة أمي الغالية في تربتها هنزله عشان أنا بتخنق بسرعة".

كانت "بقلشوني" لازمة شهيرة في فيلم اوعي وشك، كان يقولها الراحل دومًا في الفيلم، يعتبر هذا الإفيه من أشهر إفيهات طلعت زكريا من فيلم أبو علي؛ حيث قاله تعليقًا على ترديد أحد المغنيين في فرح حضره مع أبو علي كلمة مريم كثيرا في الواحة التي نشأ فيها أمين (طلعت زكريا) أثناء استضافته كريم عبدالعزيز ومنى زكي أثناء هروبهم.

فقال طلعت "بس يا عم الله يرضى عليك، ساعة ونص مريم.. الواحة كلها مافيهاش غير مريم.. مفيش شادية ونادية وعايدة"، ومن فيلم أبو علي أيضًا قال الفنان طلعت زكريا هذا الإفيه وذلك أثناء اختياره من بين الأطفال ليقرر من سينضم إلى الفريق الذي يقوم بتدريبه بناء على الطعام الذي يقدمه له، "قول حاحا".. جملة قالها طلعت زكريا للزعيم عادل إمام وهو بصحبة نيكول سابا في فيلم التجربة الدنماركية.

نبذة عن طلعت زكريا

ولد طلعت زكريا محمد يوسف 18 ديسمبر 1960، تخرج الفنان طلعت زكريا من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982 وقدّم عددًا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، واصيب طلعت زكريا في سبتمبر 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا وحقق فيلمه طباخ الريس إيرادات جيدة، متزوج وله من الأبناء عمر وأميمة، وتعرض طلعت زكريا في 8 أكتوبر 2019 لأزمة صحية أخرى، كانت الأخيرة في حياته، ورحل بعدها عن عالمنا عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأولى من دوت الخليج، وتم نقله لأحد المستشفيات ليلفظ أنفاسه الأخيرة بداخله.